مصادر أمريكية تكشف عن مخطط للحرس الثوري الإيراني لاغتيال "بولتون"

وتفصيلاً، قال المصدر لصحيفة The Washington Examiner إن الوزارة تمتلك أدلة ضد الإيرانيين، لكن مسؤولي إدارة بايدن يقاومون توجيه اتهامات علنية إلى هؤلاء الرجال خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة مساعيهم للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، والذي يقترب حاليًا من الانتهاء في مفاوضات فيينا في النمسا. ويأمل بايدن في استئناف الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب وعلقت إيران التزامها، وفقًا للعربية نت.