مصادر كويتية مسؤولة تدحض ادعاءات إيران حول حقل الدرة: باطلة

قالت صحيفة "القبس" اليوم في تقرير لها إنه "استمرارًا لنهجها المعتاد في خلق الأزمات في المنطقة، ادّعت إيران، أمس السبت، أن حقل الدرة للغاز مشترك بينها وبين الكويت والسعودية، وأن طهران تحتفظ بحقها في استغلاله؛ حيث زعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تعليق على توقيع الكويت الإثنين الماضي اتفاقًا مع السعودية لتطوير الحقل، "أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت"، مدعيًا أن خطوة الكويت والسعودية الأخيرة "غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقًا، ولا تأثير لها في الوضع القانوني للحقل ولا تحظى بموافقة إيران".