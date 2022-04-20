مصادر: مسؤولون روس يتخوفون من إمكانية لجوء "بوتين" للأسلحة النووية في أوكرانيا

نقلت "بلومبرج" عن 10 مصادر روسية وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين روسًا يتشاطرون بشكل متزايد المخاوف، التي أعربت عنها الاستخبارات الأمريكية، بشأن إمكانية لجوء الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاستخدام المحدود للأسلحة النووية، حال واجه فشلاً في الحملة التي يعتبرها "مهمته التاريخية".
وذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن أسمائها، أن الأصوات المشككة في جدوى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا تتزايد داخل الكرملين، خصوصاً مع ارتفاع الخسائر العسكرية ومواجهة موسكو لعزلة دولية غير مسبوقة، بعد مرور 8 أسابيع على الغزو.
وأضافت أن المنتقدين لقرار "بوتين" يعتقدون أن الغزو كان خطأً كارثياً، سيعيد البلاد سنوات إلى الوراء.
وبيّنت المصادر أن صفوف المنتقدين في قمة هرم السلطة لا تزال محدودة، ولكنها تنتشر في المناصب العليا في الحكومة والشركات التي تديرها الدولة، وفقاً لـ"الشرق".