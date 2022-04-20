مصادر: مسؤولون روس يتخوفون من إمكانية لجوء "بوتين" للأسلحة النووية في أوكرانيا

نقلت "بلومبرج" عن 10 مصادر روسية وصفتها بالمطلعة، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين روسًا يتشاطرون بشكل متزايد المخاوف، التي أعربت عنها الاستخبارات الأمريكية، بشأن إمكانية لجوء الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاستخدام المحدود للأسلحة النووية، حال واجه فشلاً في الحملة التي يعتبرها "مهمته التاريخية".