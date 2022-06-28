مصر.. الحكم بإعدام 10 والمؤبد لـ56 لارتكابهم أعمال عنف وتخريب

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، بالإعدام شنقاً للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهماً، بعد إدانتهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".
وعاقبت المحكمة أيضاً 56 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لـ52 متهماً آخرين.
وبين مسؤول قضائي أن المتهمين أدينوا في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وهي الفترة التي شهدت أعمال عنف عقب عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة، في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم قتل وتخريب عمدي بغرض إرهابي، وفقاً لـ"فرانس 24".