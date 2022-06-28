مصر.. الحكم بإعدام 10 والمؤبد لـ56 لارتكابهم أعمال عنف وتخريب

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الثلاثاء)، بالإعدام شنقاً للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215 متهماً، بعد إدانتهم بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".