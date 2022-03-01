مصر ترحب بإدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية ضد المملكة والإمارات

أعربت مصر عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة للهجمات العابرة للحدود التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح اليوم إلى ترحيب مصر أيضًا بتمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.

وأكد "حافظ" التطلُع إلى أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.