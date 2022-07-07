مصر.. تصادم مروري مروع يودي بحياة 9 بينهم 5 سودانيين

قُتل تسعة أشخاص، من بينهم خمسة سودانيين، في حادث تصادم مروع بطريق أبو سمبل في جنوب مصر فجر اليوم (الخميس).
وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان إيهاب حنفي، أن الحادث أوقع أيضًا 43 مصابًا، من بينهم 40 سودانيًا وثلاثة مصريين، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن محاولات التعرف على هوية الجثث الأخرى ما زالت جارية.
من جهتهما، أفاد مصدران أمنيان بأن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بسيارة نقل؛ مما أسفر عن انحراف الحافلة عن الطريق وانقلابها.
من ناحيتهم، ذكر شهود عيان، أن الحافلة كانت قادمة من السودان متجهة إلى محطة نقل الركاب بمنطقة كركر في مدخل مدينة أسوان.