مصر.. تصادم مروري مروع يودي بحياة 9 بينهم 5 سودانيين

وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية في مدينة أسوان إيهاب حنفي، أن الحادث أوقع أيضًا 43 مصابًا، من بينهم 40 سودانيًا وثلاثة مصريين، وفقاً لـ"رويترز".