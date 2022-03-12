مصر تُقرر وقف تصدير كل أنواع الزيوت والفريك والذرة لـ3 أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع نشره في "الوقائع المصرية".
وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع: صدر هذا القرار بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يشهد زيادة معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
وبحسب "اليوم السابع"، فقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة، منذ يومين، قرارًا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمعكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.