مصر تُقرر وقف تصدير كل أنواع الزيوت والفريك والذرة لـ3 أشهر

وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع: صدر هذا القرار بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يشهد زيادة معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.