مصر.. عزل نائب رئيس مجلس الدولة لارتكابه عملًا محظورًا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الخميس"، قرارًا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
واستند القرار إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس "آذار" الماضي.
ونقلت "رويترز" عن مصدر قضائي رفيع، أن القرار يرجع لممارسته أعمالًا تجارية في إحدى الدول الأفريقية بما يتعارض مع مقتضيات وظيفته.
وبين المصدر أن الأمر تكشف بعد أن تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة.
وأضاف أن المستشار المعزول استخدم صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية، في حين أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.