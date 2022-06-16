مصر.. عزل نائب رئيس مجلس الدولة لارتكابه عملًا محظورًا

وأضاف أن المستشار المعزول استخدم صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية، في حين أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.