مطارات سرية ومواجهات مفاجئة.. هكذا يحارب سلاح الجو الأوكراني ضد الروس

وبعدها يركب الطيار طائرته Su-27 الأسرع من الصوت وعلى عجل نحو المدرج، وتحلق في الهواء في أسرع وقت ممكن حتى لا يتم اكتشاف موقع إقلاعها. لتنطلق بسرعة كبيرة لدرجة أن الطيار لا يعرف مهمته حتى بعد الإقلاع على الرغم من أن المهمة الرئيسة هي نفسها دائمًا القتال ضد سلاح الجو الروسي الذي يتفوق بشكل كبير في العدد والقوة ولكنه فشل حتى الآن في السيطرة على سماء أوكرانيا، وذلك بحسب تقرير عن "نيويورك تايمز".