معارضون لبريطانيا يلجؤون أمام القضاء اليوم لوقف ترحيل اللاجئين إلى رواندا

نشطاء يعارضون سياسة الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين إلى رواندا، قالوا إنهم سينقلون معركتهم الآن إلى محكمة الاستئناف اليوم الإثنين.
يأتي ذلك بعد أن قالت المحكمة العليا إن الرحلة الأولى لنقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا يمكن أن تمضي قدماً.
وأُخطر نحو 31 شخصاً بأنهم قد يكونون على متن تلك الرحلة يوم الثلاثاء، مع تنظيم مزيدٍ من الرحلات في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.
وكانت صحيفتا الديلي ميل والتايمز قد قالتا إن أمير ويلز، وصف هذه السياسة، بأنها "مروعة".
وذكرت الصحيفتان أن مصادر قالت إن الأمير تشارلز أدلى بتصريحاتٍ خاصة أعرب فيها عن "خيبة أمله" بشأن الخطة.