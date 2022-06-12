معارك طاحنة في شرق أوكرانيا.. والشوارع ساحة للمواجهات

تدور معارك طاحنة، اليوم (الأحد) في شرق أوكرانيا خصوصاً في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن قتال شوارع.