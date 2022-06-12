معارك طاحنة في شرق أوكرانيا.. والشوارع ساحة للمواجهات

تدور معارك طاحنة، اليوم (الأحد) في شرق أوكرانيا خصوصاً في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن قتال شوارع.
وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية، بأن "القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك من دون أن تحقق نجاحاً، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضافت أن "الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا".
وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل.
ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.