معمّر برازيلي يحطم الرقم القياسي بالعمل في وظيفة واحدة لمدة 84 عاماً

وذكر والتر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنه يحب عمله، خاصة في مجال المبيعات الذي اتاح له الفرصة للسفر إلى مناطق عدة، مشيراً إلى أنه لم يفكر في الدخول في موسوعة جينيس مطلقاً، لكن شاءت الظروف أن يتحقق الأمر دون تخطيطٍ مسبق.