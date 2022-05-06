معمّر برازيلي يحطم الرقم القياسي بالعمل في وظيفة واحدة لمدة 84 عاماً

حطم معمر برازيلي، يبلغ من العمر 100 عام، الرقم القياسي العالمي لأطول شخص يحافظ على وظيفته، بعدما عمل في الشركة نفسها لـ 84 عاماً.
وتم تعيين والتر أورثمان الذي ينحدر من بلدة صغيرة برازيلية، في العمل في 17 يناير 1938، للعمل كمساعد شحن في شركة منسوجات قبل أن تتم ترقيته بشكل متدرج حتى وصل الى منصب مدير المبيعات.
وذكر والتر لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنه يحب عمله، خاصة في مجال المبيعات الذي اتاح له الفرصة للسفر إلى مناطق عدة، مشيراً إلى أنه لم يفكر في الدخول في موسوعة جينيس مطلقاً، لكن شاءت الظروف أن يتحقق الأمر دون تخطيطٍ مسبق.
وقال الموظف البالغ من العمر 100 عام أن تحقيقه هذا الرقم القياسي هو "أكثر ما يفخر به من إنجازاته التي حقّقها.