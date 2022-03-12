معهد دراسة الحرب الأمريكي: "بوتين" أجرى عملية تطهير في الجيش والمخابرات الروسية

ذكر معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى عملية تطهير داخلية للجنرالات العسكريين وأفراد المخابرات وأجهزة الأمن بسبب الإخفاق في أوكرانيا"، وفقًا لما أوردته "الحرة" اليوم السبت.
وأفاد بأن "بوتين" أقال ثمانية قادة كبار في الجيش بحجة فشلهم خلال المعارك الجارية في أوكرانيا.
وأضاف بأن الرئيس الروسي أصدر أمرًا باعتقال أفراد عدة من الخدمة الخامسة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهي الجهة المسؤولة عن إبلاغ "بوتين" بالوضع السياسي في أوكرانيا.
وبيَّن المعهد أن تقارير أشارت إلى أن دائرة الحماية الفيدرالية والمديرية التاسعة لجهاز الأمن الفيدرالي داهمت الخدمة الخامسة وأكثر من 20 موقعًا آخر أمس.