معهد دراسة الحرب الأمريكي: "بوتين" أجرى عملية تطهير في الجيش والمخابرات الروسية

وأضاف بأن الرئيس الروسي أصدر أمرًا باعتقال أفراد عدة من الخدمة الخامسة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهي الجهة المسؤولة عن إبلاغ "بوتين" بالوضع السياسي في أوكرانيا.