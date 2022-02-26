مع دخول الحرب يومها الثالث.. دول غربية تمنح أسلحة لأوكرانيا.. هل فات الأوان؟

مع دخول الحرب مع روسيا يومها الثالث ووصول المعارك مشارف كييف، بدأت عدة دول غربية تسليم أسلحة ومعدات دفاعية إلى السلطات الأوكرانية.

وفي بيان أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم السبت، اتفاقهما مع 25 دولة على تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح في إطار القتال الدائر مع روسيا.

فيما قالت وزارة الدفاع التشيكية: إن الحكومة وافقت، اليوم السبت، على إرسال أسلحة وذخيرة بقيمة 188 مليون كرونة "8.57 ملايين دولار" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد هجوم روسيا.

وأكدت الوزارة أن الشحنة التي تشمل أسلحة آلية وبنادق هجومية وأسلحة خفيفة أخرى، سيتم تسليمها من الجانب التشيكي إلى موقع تختاره أوكرانيا.

وذكرت الوزارة على تويتر: "مساعداتنا لم تنته بعد"؛ وفق العين الإخبارية.

وفي الولايات المتحدة وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تقضي بتقديم 600 مليون دولار مساعدات عسكرية فورية لأوكرانيا؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعهد بايدن مجددًا بدعم واشنطن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها على أوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، أمس، أن بلاده ستقدم معدات دفاعية لأوكرانيا إلى جانب مساعدات إضافية بمقدار 300 مليون يورو.

وأبلغت الحكومة الهولندية البرلمان في لاهاي، اليوم السبت، بأنها ستسلم أوكرانيا 200 صاروخ "ستينجر" للدفاع الجوي؛ استجابة لطلب من كييف.

ووافقت هولندا بالفعل على تسليم أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا الأسبوع الماضي. وشمل ذلك 100 بندقية قنص مع 30 ألف قطعة ذخيرة، بالإضافة إلى أجهزة رادار وأجهزة كشف عن ألغام.

وذكرت الحكومة أنه تم إرسال جزء من الصواريخ اليوم السبت، وسيُجرى تسليم الباقي في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن هولندا، مثل حلفاء آخرين، لديها مشكلات "لوجستية" في تسليم هذه الأسلحة.

وأمس، قال مصدر أوكراني رفيع: إن 5 دول من حلف شمال الأطلسي، بدأت الخميس، تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية.

ونقل مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية عن المصدر الرفيع قوله: "أستطيع أن أكشف أن 5 دول على الأقل من حلف الناتو قررت منح أوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها، للدفاع عن نفسها".

وتابع: "رغم أنه من الممكن أن يكون ذلك متأخرًا، إلا أن تسليم هذه الأسلحة بدأ أمس".

وأضاف: "ألمانيا ليست من بين هذه الدول".

وصباح السبت تدور مواجهات في كييف من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية؛ حيث جرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية بالمدينة، بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ دعوة إلى التعبئة؛ وفق "فرانس برس".

وأعلنت القوات البرية الأوكرانية أنها دمرت رتلًا روسيًا من خمس آليات عسكرية، بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

وطلب من سكان العاصمة البقاء في الملاجئ وعدم الاقتراب من النوافذ إن كانوا في منازلهم. ودوت صفارات الإنذار من غارة جوية فجرًا في خاركيف، المدينة الكبرى في شرق أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية؛ بحسب جهاز الاتصالات الخاصة.