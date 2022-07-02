مفاجأة تفسّرها الأرقام.. ارتفاع صادرات أوكرانيا السنوية من الحبوب!

ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول 8 % على أساس سنوي في السنة المالية 2021 / 2022، التي انتهت في نهاية يونيو.
وأعلنت وزارة الزراعة في كييف، أمس الجمعة، أنه تم تصدير نحو 48.5 مليون طن، بزيادة عن 44.7 مليون طن في العام المالي 2021 / 2022.
ومع ذلك، كانت الصادرات في يونيو أقل بنسبة 44 % على أساس سنوي عند 1.4 مليون طن بسبب فقدان الصادرات عبر البحر.
وارتفعت صادرات القمح في السنة المالية 2021 / 2022 بأكثر من 12 % على أساس سنوي عند 18.7 مليون طن، ومع ذلك، فقد تراجعت صادرات القمح بنسبة 80 % تقريباً في يونيو على أساس سنوي، بحسب "فرانس 24".
وتخشى منظمات الإغاثة الدولية حدوث زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة لحبوب الخبز، بسبب نقص الصادرات الأوكرانية نتيجة الحرب، ويُخشى من حدوث المجاعة في إفريقيا وآسيا على وجه الخصوص.