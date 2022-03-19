"مفاوضات موسكو-كييف".. "زيلينسكي" يتحدث عن فرصة روسيا الوحيدة!

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن فلاديمير ميدينسكي أن "مسألة وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي؛ هي إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات، إنها النقطة التي شهدت أكبر تقارب في مواقف الطرفين"، لكنه أشار إلى وجود "اختلافات" حول "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا.