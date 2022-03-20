مفتي مصر يدعو إلى تكاتف عربي لمواجهة الحوثيين: ينشرون الدمار ويروّعون الآمنين

وشدد مفتي مصر في بيان له اليوم، على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.