مفتي مصر يدعو إلى تكاتف عربي لمواجهة الحوثيين: ينشرون الدمار ويروّعون الآمنين
أدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الدنيئة للمليشيات الحوثية على المملكة التي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية، مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية.
وشدد مفتي مصر في بيان له اليوم، على رفضه التام لمثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية الآمنة، مجددًا تضامنه وتضامن مصر الكامل مع المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد "علام" رفض الشريعة الإسلامية لكل صور ترويع الآمنين الأبرياء والاعتداء عليهم دون وجه حق، واستنكر ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية لنشر الدمار وترويع الآمنين الأبرياء في المنطقة العربية، داعيًا إلى استمرار التكاتف العربي في مواجهة هذه العمليات والهجمات الإرهابية والقضاء على المخططات والمؤامرات الدنيئة لنشر الدمار والخراب في المنطقة.