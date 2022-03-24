مقابر ماشية وجمرة خبيثة.. روسيا: "فضيحة أمريكا البيولوجية" موثقة

وشدد على أن تجارب "البنتاغون" المذكورة لم تقتصر على تطوير العدوى الخطيرة؛ بل شملت اختبار العديد من الأدوية غير المسجلة على العسكريين الأوكرانيين، وتثبت الوثائق أن البنتاغون اتفق على ذلك مع شركة خاصة لإنتاج الأدوية.