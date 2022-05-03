مقاتلتان ألمانيتان تعترضان طائرة استطلاع روسية فوق "البلطيق"

وفي حادث مماثل، انتهكت طائرةٌ روسية المجالَ الجوي الدنماركي؛ مما دفع وزارة الخارجية الدنماركية إلى استدعاء السفير الروسي لدى البلاد لإجراء محادثات يوم الاثنين، وتقول كل من الدنمارك والسويد: إن طائرة روسية من طراز (إيه إن-30) دخلت مجالهما الجوي ليلة الجمعة الماضية، عندما كانت الطائرة تحلق شرق جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، والتي تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للسويد.