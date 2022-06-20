مقاتل حروب العصابات السابق الذي أصبح أول رئيس يساري لكولومبيا

أصبح بيترو غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا بعد هزيمته لخصمه رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز، أمس الأحد، بفارق نحو 700 ألف صوت.
بيترو (62 عاماً)، الذي وُلِدَ في مقاطعة قرطبة شمال كولومبيا، تخصص في دراسة الإدارة العامة التي حصل فيها على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وحمل بيترو السلاح سابقاً حين كان عضواً بحركة إم-19 المتمردة والتي خاضت نزاعاً ضد الحكومة الكولومبية بين عامي 1974 و1991 حين تم حلها ضمن اتفاق سلام بين الجانبين.
سلك بعدها غوستافو العمل السياسي عبر حزب التحالف الديمقراطي، وتم انتخابه بالبرلمان الكولومبي قبل أن يُنتخب ليكون عمدة العاصمة بوغوتا خلال فترتين بين عامي 2012 و2015.
كذلك عمل كملحق دبلوماسي بسفارة كولومبيا في بلجيكا بين عامي 1994 و1996.
وخاص بيترو السباق الرئاسي مرتين سابقاً، حيث حصل على 9.1% من أصوات الناخبين بانتخابات عام 2010 ليحل رابعاً ضمن ترتيب المرشحين.
تمكّن بيترو من تحقيق نتائج أفضل خلال انتخابات عام 2018، التي حصل فيها على حوالي 25% من الأصوات وخسر بعد جولة إعادة أمام الرئيس السابق إيفان دوكي.