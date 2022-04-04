"مقبرة أرض الكنيسة".. روسيا: مسرحية أمرت بها أمريكا المستفزة!

وبعد انسحاب روسيا من بعض المناطق حول كييف، قال رئيس بلدية بوتشا، وهي بلدة مُحَررة تقع على مسافة 37 كيلومترًا شمال غربي العاصمة كييف، أن 300 شخص قُتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء سيطرة مقاتلين شيشانيين على المنطقة.