مقبرة جماعية جديدة ببوتشا.. وأوكرانيا تحقق في مقتل 12 ألف شخص

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد، إن المعلومات الكاملة حول عدد الجثث في المقابر الجماعية أو في أي مكان آخر غير معروفة، مشيرًا إلى مقتل طفلين مع والديهما في قبو مبنى سكني في ماريوبول في قصف روسي.