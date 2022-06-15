مقتدى الصدر: لن أشارك في انتخابات العراق المقبلة بوجود الفاسدين

وفي التفاصيل، قال "الصدر" خلال لقائه أعضاء الكتلة الصدرية في النجف "قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة"، وفقاً للعربية نت .