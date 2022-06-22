مقترح قانون بمجلس الشيوخ الأمريكي يقيّد حيازة الأسلحة

وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر: إن هذا النص "المدعوم من أعضاء من الحزبين، يمثل تقدمًا، وسينقذ أرواحًا. على الرغم من أنه ليس بتاتًا ما كنا نريده؛ إلا أن هذا التشريع ضروري بصورة ملحة للغاية".