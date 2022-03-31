استشهاد ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

استشهد فلسطينيان صباح الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما استشهد فلسطيني آخر بعدما طعن إسرائيليًا، على متن حافلة في حادث منفصل، جنوب مدينة بيت لحم.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بأن حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين منذ صباح اليوم، هي شهيدان فلسطينيان و15 مصابًا بالرصاص الحي وصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.
وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات كبيرة قد انتشرت داخل المدينة، وعلى مشارف المخيم، وأن المواجهات استمرت فترة من الوقت، مع انتشار عشرات المسلحين الفلسطينيين داخل أزقة المخيم.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قوات من الجيش وحرس الحدود شنت، صباح اليوم، حملة عسكرية في مخيم جنين بهدف اعتقال مطلوبين.
وجاء في البيان أنه "خلال العملية، تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، حيث ردت القوات بإطلاق النار نحو المسلحين وأصابتهم. وقد أصيب جندي إسرائيلي بجروح خلال العملية".