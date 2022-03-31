استشهاد ثلاثة فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي

استشهد فلسطينيان صباح الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما استشهد فلسطيني آخر بعدما طعن إسرائيليًا، على متن حافلة في حادث منفصل، جنوب مدينة بيت لحم.