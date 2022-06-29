مقتل شاب باحتجاجات الخرطوم.. واستعدادات لـ"مسيرة كبرى" غدًا

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحكم المدني الكامل وتحقيق العدالة للمئات من الذين قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، أي بعد أقل من شهرين من إطاحة نظام البشير في إبريل من العام نفسه، إضافة إلى 103 قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر رفضًا للإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021.