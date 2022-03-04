مقتل قائد عسكري روسي حارب مع نظام الأسد في سوريا.. برصاص قناص أوكراني

قُتل قائد الفرقة السابعة في الجيش الروسي الجنرال أندريه سوخوفيتسكي؛ برصاص قناص خلال معارك في شرق أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام روسية ومسؤولين أوكرانيين.

وكان "سوخوفيتسكي" قائداً لعمليات عسكرية في سوريا كرئيس للفرقة السابعة المحمولة جواً، وتمّ تكريمه سابقاً من الرئيس بوتين، على مجهوداته العسكرية السابقة.

وكشفت صحيفة "برافدا"، المقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سوخوفيتسكي لقي مصرعه خلال عملية خاصة في أوكرانيا، بعد أن عيّنه الرئيس الروسي نائباً لقائد جيش الأسلحة، 41 في المنطقة العسكرية المركزية العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية الحكومية.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن وزير البنية التحتية الأوكراني السابق فولوديمير أوميليان؛ أعلن أنهم قتلوا الجنرال الروسي خلال اشتباكاتٍ بالقرب من كييف.