مقتل 10 جنود يمنيين في هجومين إرهابيين بأبين وشبوة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر أنه في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الأول وبينما كان عدد من أفراد القوات المسلحة على متن أحد الأطقم متوجهين في مهمة موكلة إليهم، قامت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بالاعتداء على القوة ونصبت كمينًا لها على الخط الساحلي بين منطقتي أحور والخبر.