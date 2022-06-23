مقتل 10 جنود يمنيين في هجومين إرهابيين بأبين وشبوة

قُتل 10 جنود من الجيش الوطني اليمني، وجرح آخرين، في عمليتين إرهابيتين منفصلتين ارتكبتهما عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، خلال الساعات الماضية استهدفت قوات الجيش في محافظتي أبين وشبوة، بحسب ما أعلن مصدر عسكري، اليوم (الخميس).
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المصدر أنه في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الأول وبينما كان عدد من أفراد القوات المسلحة على متن أحد الأطقم متوجهين في مهمة موكلة إليهم، قامت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بالاعتداء على القوة ونصبت كمينًا لها على الخط الساحلي بين منطقتي أحور والخبر.
وبّين المصدر أن تلك الجريمة نتج عنها استشهاد ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، كما اختطف الإرهابيون اثنين من الجرحى مع الطقم، وقاموا بتصفيتهم قبل أن تستعيد قوة عسكرية الطقم وجثامين الشهداء.
وأفاد بأن خمسة من أفراد القوات المسلحة استشهدوا وجرح آخرون، أمس في هجوم إرهابي نفذه عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، واستهدف قوة عسكرية في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.
وأوضح أن تلك العناصر استهدفت أفرادًا من قوات اللواء الثاني دفاع شبوة أثناء قيامهم بواجبهم عند نقطة أمنية على المدخل الشرقي لمدينة عتق.