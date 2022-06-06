مقتل 20 مدنيًا بشمال شرق الكونغو الديمقراطية

وكتب مرصد الأمن في كيفو (KST) عبر "تويتر" أن "ما لا يقل عن 20 مدنيًا قتلوا في قرية بواناسورا"، مضيفًا أنه "يشتبه في أن القوات الديمقراطية المتحالفة" وراء ذلك.