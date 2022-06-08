"مكافحة الإرهاب بأربيل": مسيرة وراء الهجوم على طريق بيرمام ووقوع 3 إصابات

وشهدت أربيل في العام الأخير عدّة هجمات مماثلة، غالبيتها لم تتبنها أي جهة، فيما سقطت ستة صواريخ كاتيوشا في منطقة مجاورة لمصفاة نفط في محافظة أربيل، في مايو الماضي، كما استُهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد نحو20 كيلومترًا شمال غرب أربيل، مطلع إبريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.