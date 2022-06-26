ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثون فرص تحقيق السلام مع إسرائيل

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الأحد" في عمان؛ انعكاسات حل الكنيست الإسرائيلي على فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان.