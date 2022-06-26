ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثون فرص تحقيق السلام مع إسرائيل

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم "الأحد" في عمان؛ انعكاسات حل الكنيست الإسرائيلي على فرص تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان.
وذكر الديوان أن الملك عبدالله أوضح لـ"عباس" أن الأردن في اتصال مستمرّ مع الجانب الأمريكي، ويعمل على أن تتصدّر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل.
وأضاف أن الملك عبد الله جدد التأكيد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في التعاون الاقتصادي في المنطقة، دون التقدم في الجهود الساعية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.