ملك الأردن يجري عملية جراحية في العمود الفقري تكللت بالنجاح

وعانى الملك عبد الله سابقًا بشكل متقطع من الآلام في العمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة؛ وفقًا لبيان سابق للديوان الملكي، أشار إلى أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي ازداد في الآونة الأخيرة؛ ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل.