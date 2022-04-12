ملك الأردن يجري عملية جراحية في العمود الفقري تكللت بالنجاح

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم "الثلاثاء"، عملية جراحية في ألمانيا لمعالجة انزلاق غضروفي "تكللت بالنجاح"؛ بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.
وأوضح الديوان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي بناء على نصيحة الأطباء فترة راحة بعد العملية، التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.
وعانى الملك عبد الله سابقًا بشكل متقطع من الآلام في العمود الفقري نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة؛ وفقًا لبيان سابق للديوان الملكي، أشار إلى أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي ازداد في الآونة الأخيرة؛ ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل.