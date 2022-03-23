"منجم معلومات استخبارية".. أوكرانيا تستولي على جزء من منظومة إلكترونية روسية

ذكر موقع "ذي درايف" الأمريكي أن القوات الأوكرانية استولت على أجزاء من أحد أنظمة الحرب الإلكترونية الأكثر تطورًا في روسيا، الذي يمثل خسارة كبيرة لموسكو، ويعتبر منجمًا للمعلومات الاستخبارية للغرب، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم الأربعاء.