"منجم معلومات استخبارية".. أوكرانيا تستولي على جزء من منظومة إلكترونية روسية

ذكر موقع "ذي درايف" الأمريكي أن القوات الأوكرانية استولت على أجزاء من أحد أنظمة الحرب الإلكترونية الأكثر تطورًا في روسيا، الذي يمثل خسارة كبيرة لموسكو، ويعتبر منجمًا للمعلومات الاستخبارية للغرب، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم الأربعاء.
وأوضح الموقع المتخصص في متابعة الشؤون العسكرية أن القطعة التي استولت عليها أوكرانيا تعد جزءًا من منظومة الحرب الإلكترونية الروسية المتنقلة المعروفة باسم "كراسوخا-4"، التي صُممت بشكل أساسي لاكتشاف الرادارات الكبيرة، والتشويش عليها، مثل تلك الموجودة على طائرات الإنذار المبكر وأقمار التجسس الصناعية.
وأضافت بأن المنظومة تتكون من جزأين يُحملان على شاحنتين عسكريتين، الأول يمثل مركزًا للقيادة، والثاني يضم أنظمة الحرب الإلكترونية، وقد عثرت القوات الأوكرانية على الجزء المتعلق بمركز القيادة خارج العاصمة كييف مؤخرًا.