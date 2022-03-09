منظمة خيرية بريطانية: 800 ألف طفل فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

قدرت منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية، عدد الأطفال الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي بحوالي 800 ألف طفل.
وكان هؤلاء الأطفال من بين مليوني أوكراني أجبرهم الغزو الروسي على ترك بلدهم.
وحذرت المنظمة، التي تهتم بحقوق الطفل حول العالم، من أن العديد من الأطفال يفرون بمفردهم، ويصلون إلى دول الجوار بدون مرافق.
وقالت إيرينا ساغويان، من المنظمة الخيرية: "يلجأ الآباء إلى أكثر الإجراءات يأسًا وتحطيمًا للقلوب لحماية أطفالهم".
وأضافت أن بعض العائلات ترسل أطفالها لحمايتهم مع الجيران والأصدقاء؛ بحثًا عن الأمان خارج أوكرانيا، بينما يظلون في مناطقهم لحماية منازلهم.