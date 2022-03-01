من أعطاه حق التحدث باسم الأوكرانيين؟ .."لافروف": نظام كييف نازي لا يمثل الشعب أبداً

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن من وصفهم بـ"القوميين والنازيين الجدد في أوكرانيا يشنون حرباً على شعبهم، وأن الحكومة النازية في كييف، لا تمثل شعبها أبداً".

واتهم "لافروف" خلال كلمة مسجلة في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، أن "هدف العملية العسكرية في أوكرانيا، هو نزع السلاح من النظام النازي في أوكرانيا".

واتهم السلطات الأوكرانية بأنها "تخرق بشكل منهجي حقوق الأقليات والدستور الأوكراني".

وحذر الجانب الأوكراني من جدية الوضع، داعياً إياه إلى تحمل ما دعاه بـ"مسؤولياته في مفاوضات الحل".

وأشار إلى أن "الكراهية الأوروبية، تجاه الاتحاد الروسي، هي الدافع وراء مدّ الاتحاد الأوروبي، لأوكرانيا بالأسلحة".