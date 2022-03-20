من "الأسود وقزوين".. روسيا تقصف أوكرانيا بالصواريخ فوق الصوتية مجددًا

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية، هرب أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم.