من موقع المحاولات الفاشلة.. إيران تستعد لإطلاق صاروخ للفضاء

يبدو أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ للفضاء، الثلاثاء، إذ أظهرت صور أقمار اصطناعية صاروخاً على منصة إطلاق بمنطقة ريفية في الصحراء، وذلك في حين ما تزال التوترات على أشدها بشأن برنامج طهران النووي، وفقاً للعربية نت.
وتفصيلاً، أظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، منصة إطلاق في "ميناء الإمام الخميني الفضائي" بمحافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر اصطناعي في المدار.
وأظهرت مجموعة من الصور صاروخاً على ناقلة خلال الاستعداد لرفعه ووضعه على منصة الإطلاق، فيما لم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في الميناء الفضائي. ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" التي تديرها الدولة، في مايو الماضي إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار اصطناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة الفارسية في مارس 2023.
وفي مطلع العام الجاري أطلقت إيران صاروخاً إلى الفضاء، لكن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، قال في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي حينها إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار، لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة.