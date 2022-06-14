من موقع المحاولات الفاشلة.. إيران تستعد لإطلاق صاروخ للفضاء

وفي مطلع العام الجاري أطلقت إيران صاروخاً إلى الفضاء، لكن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، قال في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي حينها إن الصاروخ الذي أطلقته إيران إلى الفضاء، فشل في وضع ثلاثة أجهزة بحثية في المدار، لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة.