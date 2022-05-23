مُهددًا الغرب.. مسؤول روسي: شاهدوا هذا الفيديو وتحدثوا مع روسيا "بأدب"

وجّه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، رسالةً إلى مَن يشنون عدوانًا على روسيا في دول الغرب، موجهًا لهم النصح بشأن كيفية التحدث إليها.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال "روغوزين" عبر قناته على تطبيق تلجرام: "يبقى نصح المعتدين بالتحدث بأدب أكثر مع روسيا".
في الوقت نفسه، أرفق المسؤول الروسي منشوره بمقطع فيديو لحفرة ناتجة عن اختبار صاروخ "سارمات" الملقب بصاروخ يوم القيامة، وهو صاروخ روسي باليستي عابر للقارات.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن الاختبار تم دون شحنة نووية في الصاروخ.
وكتب "روغوزين": "بشحنة نووية، ستكون مثل هذه الحفرة -في مكان موقع العدو- كبيرة جدًّا وعميقة جدًّا ومشعة، وليست واحدة فقط؛ ولكن تمامًا مثل العدد الذي يستطيع أقوى وأشرس صاروخ نووي في العالم نقله إلى أرض العدو"؛ مؤكدًا أن "لدينا 50 صاروخًا ستبدأ قريبًا مهام الخدمة القتالية".
وحسب "روسيا اليوم"، تم تنفيذ أول إطلاق للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك في 20 أبريل الماضي. وتم تنفيذ مهام الإطلاق بالكامل، كما تم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل رحلة الصاروخ. ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى المنطقة المحددة في ساحة تدريب كورا في كامتشاتكا. وفي الوقت الحالي، تستعد وحدة أوجورسكي الصاروخية في إقليم كراسنويارسك لتسليح فوج الصواريخ الرئيسي بالنظام الصاروخي جديد.
وتم توسيع نطاق المعدات القتالية لسارمات، بما في ذلك عدد الرؤوس الحربية وأنواعها، بما في ذلك المناورة فرط الصوتية. ووفقًا للخبراء؛ فإن صاروخ سارمات "RS-28"، قادر على توصيل رأس حربية نووية قابلة للانقسام يصل وزنها إلى 10 أطنان إلى أي مكان في العالم.