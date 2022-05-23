مُهددًا الغرب.. مسؤول روسي: شاهدوا هذا الفيديو وتحدثوا مع روسيا "بأدب"

وكتب "روغوزين": "بشحنة نووية، ستكون مثل هذه الحفرة -في مكان موقع العدو- كبيرة جدًّا وعميقة جدًّا ومشعة، وليست واحدة فقط؛ ولكن تمامًا مثل العدد الذي يستطيع أقوى وأشرس صاروخ نووي في العالم نقله إلى أرض العدو"؛ مؤكدًا أن "لدينا 50 صاروخًا ستبدأ قريبًا مهام الخدمة القتالية".