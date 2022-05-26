العالم
مواصلة الانهيار.. 35 ألف ليرة لبنانية بدولار واحد
اتساع الفجوة بين أسعار صرف "المركزي" والسوق
تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى متدنٍ على نحو قياسي، اليوم (الخميس)، مسجلة أكثر من 35 ألفاً مقابل الدولار، وفقاً لمنصات تداول العملة وتجار.
وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ 2019، عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار، قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي، وفقاً لـ"رويترز".
واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات 15 مايو الجاري.