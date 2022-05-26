مواصلة الانهيار.. 35 ألف ليرة لبنانية بدولار واحد

وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ 2019، عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار، قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي، وفقاً لـ"رويترز".