مواصلة لانتهاكاتهم.. الحوثيون يرتكبون 65 خرقاً للهدنة خلال يوم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران 65 خرقاً للهدنة أمس، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب، مواصلة بذلك خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام الجيش الوطني والمقاومة بالوقف الشامل لإطلاق النار التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.
وأبان الجيش الوطني أن الخروقات الحوثية توزعت بين 21 خرقاً بمحور حيس جنوب الحديدة، و20 خرقاً في جبهات محور تعز، و9 خروقات بمحور البرح غرب تعز، و8 خروقات بجبهات القتال جنوب وغرب مأرب، و4 خروقات في جبهات محافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح أن قواته والمقاومة أحبطت أكثر من ثلاث محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة من مليشيا الحوثي في اتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب في أوقات متفرّقة من يوم أمس.
وأضاف أنه رصد دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات محور تعز، منها نحو 65 طقمًا محملة بالأفراد والذخائر دفعت بها إلى مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة.
وأشار إلى أن بقيّة الخروقات تمثّلت في عمليات إطلاق نار بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة في كافة الجبهات المذكورة، بالتزامن مع استحداث مواقع ونشر قناصة في مختلف الجبهات.