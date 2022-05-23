مواصلة لانتهاكاتهم.. الحوثيون يرتكبون 65 خرقاً للهدنة خلال يوم

وأبان الجيش الوطني أن الخروقات الحوثية توزعت بين 21 خرقاً بمحور حيس جنوب الحديدة، و20 خرقاً في جبهات محور تعز، و9 خروقات بمحور البرح غرب تعز، و8 خروقات بجبهات القتال جنوب وغرب مأرب، و4 خروقات في جبهات محافظة حجة، و3 خروقات في جبهات محور الضالع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".