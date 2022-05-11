"مورا" يزور طهران.. وواشنطن ترفض تغيير موقفها من الحرس الثوري

وتعد هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها مورا إلى طهران منذ إعلان "التوقف" في محادثات فيينا النووية قبل ثمانية أسابيع، حيث يبذل مورا جهداً أخيراً لإيجاد طريقة لحل الخلاف حول مطالبة إيران بإزالة الحرس الثوري الإسلامي من القائمة السوداء للإرهاب في الولايات المتحدة حتى تتمكن الأطراف من المضي قدماً نحو توقيع اتفاق نووي.