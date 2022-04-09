موسكو: الاتحاد الأوروبي أغلق الحدود أمام مركبات الشحن المسجلة في روسيا

وأقر الاتحاد الأوروبي رسميًّا يوم الجمعة 8 أبريل، عقوبات جديدة على روسيا من بينها حظر استيراد الفحم والخشب والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات، في الوقت الذي تمنع فيه أيضًا السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى أراضي الاتحاد.