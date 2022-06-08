موسكو تبدي استعدادًا لحماية أمن السفن في البحر الأسود

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، بأن بلاده "مستعدة" للتعاون مع الجانب التركي لضمان أمن السفن المحمّلة بالحبوب التي تبحر من المرافئ الأوكرانية.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة، حيث حضر لمناقشة إقامة ممرات بحرية لتسهيل تصدير الحبوب: "نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية (...) بالتعاون مع زملائنا الأتراك".
ويشكّل إنشاء ممرات بحرية آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود محور مناقشات في أنقرة، اليوم، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.
ووصل لافروف، الثلاثاء، إلى تركيا حيث يناقش إمكانية تصدير أوكرانيا محاصيلها العالقة في موانئها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد ويهدد بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط بمجاعة.
وبطلب من الأمم المتحدة؛ عرضت تركيا مساعدتها لمرافقة القوافل البحرية من المرافئ الأوكرانية على الرغم من وجود ألغام رصد عدد منها بالقرب من الساحل التركي.
ووفق رويترز، أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية أن "الأمم المتحدة وأوكرانيا" ستشاركان في المناقشات، الأربعاء، لكن السفارة الأوكرانية في أنقرة نفت أي اتصال بين السفير فاسيل بودنار ولافروف.