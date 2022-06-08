موسكو تبدي استعدادًا لحماية أمن السفن في البحر الأسود

ووفق رويترز، أكدت وسائل الإعلام الأوكرانية أن "الأمم المتحدة وأوكرانيا" ستشاركان في المناقشات، الأربعاء، لكن السفارة الأوكرانية في أنقرة نفت أي اتصال بين السفير فاسيل بودنار ولافروف.