موسكو تحسم معركة "مصنع آزوت".. "سيفيرودونيتسك" في قبضة الروس

يُذكر أنه منذ مارس الماضي أطلقت موسكو المرحلة الثانية من العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية، مُركِّزة معاركها على طول خط المواجهة في الجنوب وفي دونباس خصوصًا، وهي منطقة شرقية، تتكون من لوغانسك وجارتها دونيتسك.