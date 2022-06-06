موسكو تردُّ على تدفُّق الأسلحة الغربية: سنضرب مطار كييف ومقر الحكومة

وكانت مسألة التسليح هذه قد طفت إلى السطح بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن موافقته على تزويد القوات الأوكرانية بأنظمة صواريخ دقيقة ومتقدمة، يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار.. إلا أن مسؤولين عدة دأبوا منذ أيام على التأكيد والتوضيح مرارًا وتكرارًا أن أنظمة الصواريخ هذه من طراز هيمارس لا تستهدف تنفيذ ضربات داخل روسيا، بل حماية القوات الأوكرانية داخليًّا.