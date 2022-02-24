موسكو تنفي.. الجيش الأوكراني: قتلنا 50 من "المرتزقة الروس"

أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تمكنت من صد الهجوم الروسي على بلدة ششاستيا بمنطقة لوهانسك، حيث قُتل خمسون ممن أسماهم الجيش "المرتزقة الروس".



ونشر مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات على "فيس بوك": "تمت استعادة بلدة ششاستيا (منطقة لوهانسك) التي هاجمها المعتدي الروسي، وعند محاولته شنّ الهجوم تم تدمير المعدات وقُتل نحو 50 من الأعداء".



وأضاف: في حوالي الساعة 05:00 تعرضت حدود دولة أوكرانيا في الأقسام القريبة من الاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروسيا لهجوم من قبل القوات الروسية بدعم من بيلاروسيا، ويتم تنفيذ الهجمات على الوحدات الحدودية ودوريات الحدود ونقاط التفتيش باستخدام المدفعية والمعدات الثقيلة والأسلحة الصغيرة في مناطق لوهانسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف وجيتومير.



وأردف: بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ الهجوم من الأراضي المحتلة مؤقتًا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ومن جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، كما لوحظ نشاط لمجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.



ومن جهة أخرى، نفت وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أن هذه الأرقام مزاعم غير حقيقية.