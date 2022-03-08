موسكو: دخول وقف إطلاق نار جديد حيز التنفيذ في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي دخول وقف جديد لإطلاق النار في أوكرانيا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وفتح "ممرات إنسانية" في خمس مدن.

وبحسب البيانات، سيتاح للمواطنين في العاصمة كييف والمدن الرئيسية في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف وماريوبول الساحلية، التي عانت بشدة من القتال، الفرصة للوصول إلى أماكن آمنة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن وقف إطلاق النار دَخَل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو (8 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا).

ووفق "رويترز" يعتبر وقف القتال شرطًا أساسيًّا لإقامة ممرات للهروب من المدن التي تشهد معارك تزداد كثافتها في مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف؛ حيث تحاصرها القوات الروسية.

وبحسب بيانات الصليب الأحمر، ينتظر 200 ألف شخص في ماريوبول الخروج من المدينة عبر طرق مختلفة.

وهذه هي المحاولة الرابعة في ماريوبول لإخراج المواطنين من المدينة. ومن المخطط أن ينتقلوا عبر حافلات وسيارات.

وبحسب السلطات الأوكرانية؛ سيجري أيضًا إقامة نقاط تجمّع في المدينة.

ووفق بيانات من كييف؛ اتفق ممثلو أوكرانيا وروسيا على تفاصيل الإجلاء من المدينة في الجولة ثالثة من المفاوضات أمس الاثنين.