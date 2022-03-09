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موسكو: عمليتنا في أوكرانيا تسير وفق المخطط له ولا نريد إسقاط نظام كييف
زاخاروفا: المختبرات الأوكرانية طوّرت مكونات أسلحة بيولوجية
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن ما تطلق عليه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" يسير وفقًا لما هو مخطط له، موضحة أنها لا تهدف لإسقاط النظام في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: روسيا تطالب الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وأضافت وفق "روسيا اليوم": لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي تم الكشف عنها حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.
وأردفت زاخاروفا: المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت مكونات أسلحة بيولوجية.