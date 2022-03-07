موسكو: لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا أواخر الأسبوع

ووفق وكالة "إنترفاكس" وفي تصريحات صحفية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه "بناءً على اتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، وبمبادرة من الجانب التركي، من المخطط إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو".