"ميدفيديف": معاقبة الغرب لقوة نووية مثل روسيا قد تعرض البشرية للخطر

وذكر "ميدفيديف" الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الولايات المتحدة سفكت الدماء في جميع أنحاء العالم، ومنها قتل الأمريكيين الأصليين والهجمات النووية الأمريكية على اليابان ومجموعة من الحروب التي تتراوح من فيتنام إلى أفغانستان"، وفقًا لـ"يورونيوز".