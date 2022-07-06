"ميدفيديف": معاقبة الغرب لقوة نووية مثل روسيا قد تعرض البشرية للخطر

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم (الأربعاء): "إن محاولات الغرب معاقبة قوة نووية مثل روسيا على الحرب في أوكرانيا قد تعرض البشرية للخطر".
وذكر "ميدفيديف" الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن "الولايات المتحدة سفكت الدماء في جميع أنحاء العالم، ومنها قتل الأمريكيين الأصليين والهجمات النووية الأمريكية على اليابان ومجموعة من الحروب التي تتراوح من فيتنام إلى أفغانستان"، وفقًا لـ"يورونيوز".
وأشار إلى أن محاولات استخدام المحاكم أو الهيئات القضائية للتحقيق في تصرفات روسيا في أوكرانيا ستكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار عالمي.
وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على نحو 90 بالمائة من الرؤوس الحربية النووية في العالم، وتملك كل منهما نحو أربعة آلاف رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية، وفقًا لاتحاد العلماء الأمريكيين.